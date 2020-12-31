Азербайджан начал строить транспортный коридор в Турцию через Армению

Азербайджан начал строительство железной дороги, которая будет частью транспортного коридора в Турцию через территорию Армении. Об этом объявил президент страны Ильхам Алиев, передает «Интерфакс».

«В ближайшие дни начнутся работы по строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, до границы с Арменией (...) Я считаю, что строительство этой железной дороги займет максимум два года», — сказал Алиев.

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Отмечается, что на армянской территории грузы будут возить на автомобилях — железная дорога для этого участка пути не предусмотрена.

27 сентября вспыхнули бои на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Армения. За несколько недель азербайджанской армии удалось занять ряд населенных пунктов, потерянных во время войны в начале 1990-х годов.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы. Они будут действовать на линии разграничения и вдоль коридора, связывающего НКР с Арменией.

Азербайджан расценил итоги войны как победу. В Армении продолжаются массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего заявление.