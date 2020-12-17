Путин пояснил позицию России по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин пояснил позицию Москвы в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. О ходе конфликта он высказался во время пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube.

По словам Путина, Россия исходила из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь районов.

«Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее. Должен быть зафиксирован статус кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможностей общения между Нагорным Карабахом и Арменией», — сказал российский лидер.

Путин полагает, что напряженная ситуация в Карабахе сохранялась многие годы, неоднократно возникали перестрелки и «мелкие стычки». Поэтому последний конфликт не был связан с внешним вмешательством.

Он подчеркнул, что, согласно заявлению о прекращении огня, стороны останавливаются на тех позициях, где их застало подписание соглашения. Возникает много технических вопросов, сложностей инфраструктурного характера, но с этим нужно разбираться в мирном порядке.

Путин также выразил надежду, что международные посредники и организации начнут помогать карабахским беженцам.

9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, будут действовать российские миротворцы.

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