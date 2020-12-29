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Азербайджан отметил роль России и Турции в создании новой реальности

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Фото: mfa.gov.az

В Баку заявили об особой роли Москвы и Анкары как гарантов соглашения о прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД, передает РИА Новости.

«Можно особо отметить роль Российской Федерации и Турецкой Республики как гарантов соглашения от 10 ноября, которое создало новую реальность в регионе и обеспечит долгожданный мир и стабильность», — заявил МИД.

27 сентября вспыхнули бои на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Армения. За несколько недель азербайджанской армии удалось занять ряд населенных пунктов, потерянных во время войны в начале 1990-х годов.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы. Они будут действовать на линии разграничения и вдоль коридора, связывающего НКР с Арменией.

Азербайджан расценил итоги войны как победу. В Армении продолжаются массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего заявление.

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