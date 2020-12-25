Азербайджан объявил демобилизацию участников войны в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана объявили демобилизацию участников последней войны в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает «Sputnik Азербайджан».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Согласно документу, до 15 апреля 2021 года поэтапно будет происходить демобилизация военнослужащих, призванных согласно распоряжению от 28 сентября.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. В ходе войны Баку потерял контроль над территорией. Заключенное перемирие периодически нарушалось.
Очередные бои начались на линии разграничения 27 сентября 2020 года. За несколько недель азербайджанская армия заняла ряд населенных пунктов. В конце концов, 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня.
По условиям документа стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы. В Азербайджане итоги войны расценили как победу.