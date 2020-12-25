Алиев потоптал ногами армянский указатель в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потоптал ногами указатель на армянском языке, который по его просьбе снесли в Нагорном Карабахе. Видео опубликовано на портале Oxu.az.

Алиев вместе с женой 23 декабря посетили районы, которые перешли под контроль Баку по итогам вооруженного конфликта осенью 2020 года. Во время поездки он заметил указатель на армянском языке и попросил азербайджанских военных демонтировать его, что они и сделали.

После этого Алиев потоптал лежащий на земле указатель и, встав на него одной ногой, попозировал вместе с женой на камеру. Глава государства также заявил, что если армяне выстрелят в сторону азербайджанцев, то будут обречены на уничтожение.

Боевые действия в Нагорном Карабахе вспыхнули в конце сентября. В ходе столкновений азербайджанская армия заняла ряд территорий непризнанной республики, которую поддерживала Армения. 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о прекращении огня. Воюющие стороны остались на занятых ими позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района. Азербайджан расценил итоги войны как победу.