Алиев призвал говорить о карабахском конфликте только в прошедшем времени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал говорить о конфликте в Карабахе только в прошедшем времени, передает РИА Новости.

«Я также согласен полностью с Владимиром Владимировичем [Путиным], что, говоря о нагорно-карабахском конфликте, мы должны уже говорить о том, что было в прошлом. Это уже история», — сказал Алиев в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

Он добавил, что миротворческая миссия России в Карабахе «осуществляется очень успешно», а режим прекращения огня с каждым днем «будет все прочнее и прочнее».

«За почти полтора месяца с момента подписания заявления [о прекращении боевых действий в Карабахе] был всего один инцидент, нарушение прекращения огня. Буквально за один день инцидент был исчерпан», — заявил Алиев.

Боевые действия в Нагорном Карабахе вспыхнули в конце сентября. В ходе столкновений азербайджанская армия заняла ряд территорий непризнанной республики, которую поддерживала Армения. 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о прекращении огня. Воюющие стороны остались на занятых ими позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района. Азербайджан расценил итоги войны как победу.