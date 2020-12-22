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Турция отправила военных в Азербайджан и решила обсудить это с Россией

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Фото: Rodi Said / Reuters

Турция отправила 60 военных в Азербайджан, тем самым выполнив договоренности о строительстве центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал министр национальной обороны страны Хулуси Акар в интервью телеканалу NTV.

«Сейчас 60 человек из нашего [военного] персонала находятся в Азербайджане. Все договоренности о строительстве центра между тремя сторонами достигнуты, остается решить ряд вопросов, касающихся строительства, размещения персонала. Наши люди будут работать вместе с русскими», — цитирует политика ТАСС.

Для того чтобы провести все необходимые работы, будут сотрудничать турецкие и российские генералы. Акар добавил, что Анкара решила обсудить сроки пребывания военного персонала с Москвой.

1 декабря в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители турецкой стороны не входят в миротворческую миссию.

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