Турция отправила военных в Азербайджан и решила обсудить это с Россией

Турция отправила 60 военных в Азербайджан, тем самым выполнив договоренности о строительстве центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал министр национальной обороны страны Хулуси Акар в интервью телеканалу NTV.

Материалы по теме Ключ к Карабаху Азербайджан отбил у Армении город Шуши. Почему две страны воюют за него уже сто лет? Особенности национальной трагедии Поражение в Карабахе стало ударом для Армении. Как изменилась страна после капитуляции?

«Сейчас 60 человек из нашего [военного] персонала находятся в Азербайджане. Все договоренности о строительстве центра между тремя сторонами достигнуты, остается решить ряд вопросов, касающихся строительства, размещения персонала. Наши люди будут работать вместе с русскими», — цитирует политика ТАСС.

Для того чтобы провести все необходимые работы, будут сотрудничать турецкие и российские генералы. Акар добавил, что Анкара решила обсудить сроки пребывания военного персонала с Москвой.

1 декабря в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители турецкой стороны не входят в миротворческую миссию.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться