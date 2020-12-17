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В России сочли санкции ЕС против Турции небезосновательными

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что санкции ЕС против Турции небезосновательны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение саммита, по большому счету, компромисс. Разговоры про санкции в отношении Турции шли весь нынешний и предыдущий год. Да, поводы для этого есть», — отметил он.

Чижов уточнил, что санкции ЕС в отношении Турции не касаются комплексов С-400. По его словам, они коснулись других действий Анкары в Восточном Средиземноморье. «Это бурение на шельфе, которые страны Евросоюза считают своим, это довольно вольное прочтение норм международного морского права и целый ряд других моментов», — сказал он.

11 декабря участники встречи глав государств и правительств Евросоюза согласовали введение санкций против Турции. Одной из ключевых тем для обсуждения на саммите были названы действия Турции в Средиземном море. Лидеры ЕС решили расширить санкции против страны из-за незаконной деятельности государства.

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