В России сочли санкции ЕС против Турции небезосновательными

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что санкции ЕС против Турции небезосновательны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение саммита, по большому счету, компромисс. Разговоры про санкции в отношении Турции шли весь нынешний и предыдущий год. Да, поводы для этого есть», — отметил он.

Чижов уточнил, что санкции ЕС в отношении Турции не касаются комплексов С-400. По его словам, они коснулись других действий Анкары в Восточном Средиземноморье. «Это бурение на шельфе, которые страны Евросоюза считают своим, это довольно вольное прочтение норм международного морского права и целый ряд других моментов», — сказал он.

11 декабря участники встречи глав государств и правительств Евросоюза согласовали введение санкций против Турции. Одной из ключевых тем для обсуждения на саммите были названы действия Турции в Средиземном море. Лидеры ЕС решили расширить санкции против страны из-за незаконной деятельности государства.