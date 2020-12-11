Евросоюз ввел санкции против Турции

Участники встречи глав государств и правительств Евросоюза согласовали введение санкций против Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на France Presse.

Одной из ключевых тем для обсуждения на саммите были названы действия Турции в Средиземном море. Лидеры ЕС решили расширить санкции против страны из-за незаконной деятельности государства.

«ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — отмечается в документе.

Ранее в ноябре Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести жесткие санкции против Турции из-за ее поведения в Средиземном море.

Турция проводит сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Анкара нарушает границы ее континентального шельфа.

Впервые противоречия из-за Восточного Средиземноморья возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.