В НАТО опровергли договоренность о совместных с Россией учениях

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску опровергла договоренность о совместных с Военно-морским флотом (ВМФ) России учениях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наше практическое сотрудничество приостановлено вследствие нелегальной аннексии Крыма у Украины Россией в 2014 году», — заявила она.

Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что ВМФ России впервые за 10 лет проведет учения со странами НАТО. Отмечалось, что в учениях «АМАН-2021», которые пройдут у берегов Пакистана в акватории Карачи, примут участие США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка, Индонезия.

Ранее 1 декабря в НАТО заявили о продолжающей «агрессивную политику» России. В стратегическом отчете, размещенном на сайте альянса, утверждается, что российское правительство стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность.