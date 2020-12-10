Россия впервые за 10 лет проведет учения с НАТО

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 10 лет проведет учения со странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

В учениях «АМАН-2021», которые пройдут у берегов Пакистана в акватории Карачи, примут участие США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка, Индонезия. Россию представит фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Последний раз российские корабли принимали участие в маневрах со странами НАТО в 2011 году у берегов Испании.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что НАТО усиливает военную активность в 20-30 километрах от российских границ. «Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 километров от российских границ», — сказал Герасимов. Он добавил, что сообщения об агрессивном поведении России, которые распространяют в НАТО, — ложные.