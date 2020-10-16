Раскрыт ответ России на ядерный удар США из Германии

Россия в случае ядерного удара со стороны США и их союзников, в частности Германии, «церемониться не будет», заявил НСН заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт в своем комментарии раскрыл возможный ответ Москвы на ядерный удар Вашингтона. По его словам, «отрабатывать вопросы ведения ядерной войны в Германии — это самоубийственный шаг».

Доктор наук напомнил, что российская атомная подводная лодка проекта 667БДР «Кальмар» оснащена 16 ракетами Р-29Р, каждая из которых переносит по 10 боеголовок. «Если она выпустит их по Германии, то Германия прекратит свое существование физически, а на том месте будет радиоактивная пустыня», — заявил специалист.

Эксперт отметил, что в случае «посягательстве на территорию наших союзников, не говоря уже про нашу территорию», «мы церемониться не будем — выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом. Чтоб не расслаблялись». «Несколько ракет в район вулкана Йеллоустоун — и Соединенных Штатов Америки не существует», — сказал доктор военных наук.

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

Таким образом Сивков прокомментировал материал немецкого издания Bild, в котором сообщалось о «тайных» учениях люфтваффе бундесвера и их партнеров по НАТО, на которых отрабатывались маневры на случай ядерной войны.

В феврале 2018 года Сивков выступил с инициативой создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов. В ноябре 2017 года доктор наук предложил России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия и создать сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».