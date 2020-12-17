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Путин описал Эрдогана фразой «он хвостом не виляет»

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Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции описал лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана фразой «он хвостом не виляет». Трансляцию мероприятия ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

«У нас расходятся сейчас взгляды на отдельные вопросы с президентом [Турции] Эрдоганом. Может, иногда даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет», — сказал Путин.

Так он ответил на вопрос о том, с кем лидеров других стран комфортно вести переговоры. Российский лидер заметил, что не делит людей на плохих и хороших, а работает исходя из национальных интересов России.

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