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Турецким наемникам не заплатили за бои в Карабахе

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Турецкие наемники из Сирии, участвовавшие в боях в Нагорном Карабахе, пожаловались на отсутствие выплат. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на арабоязычные соцсети.

По данным канала, на видео один из наемников заявил, что командиры не рассчитались с участниками боевых действий, ранеными и семьями погибших. «16-я дивизия Султана Сулеймана Шаха не выполнила обязательства перед нашими бойцами, не выдала зарплаты, не заплатила ничего раненым и семьям погибших. Многие из нас голодают. Так не должно быть», — цитирует его WarGonzo.

Предположительно, видео было снято на севере Сирии, точная дата записи неизвестна.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

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