Пашинян назвал официальное число погибших в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал число погибших в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями Арагацотнской области страны, передает Sputnik Армения.

«Мы понесли тяжелые потери в войне, есть люди, заявляющие о 10 тысячах погибших. Но официальная цифра — 3250», — сказал глава правительства. Еще 189 семей ожидают результатов экспертизы ДНК. Также существует список пропавших без вести, однако он требует уточнения. Так, за последние несколько месяцев 10 человек из этого списка нашли живыми, одного — в аэропорту «Звартноц».

Однако даже если появятся новые данные, то число жертв конфликта все равно не превысит четырех тысяч. Пашинян призвал не удваивать данные о погибших ради политических спекуляций. «Страна и так понесла крупные потери», — заключил он.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.