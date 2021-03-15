Азербайджан заявил о передаче Армении всех военнопленных

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку передал армянской стороне всех военнопленных. Об этом 15 марта сообщает Haqqin.az.

При этом Азербайджан не считает пленными военнослужащих противника, задержанных после заключения трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.

«Азербайджанская сторона передала противоположной стороне всех военнопленных в соответствии с трехсторонним заявлением. И их количество намного больше количества военнопленных, которых Армения передала Азербайджану», — сказал Байрамов.

Сегодня в Азербайджане находятся лица, которые после прекращения боевых действий были незаконно направлены туда с территории Армении, продолжил глава МИД. Они убивали и мирных граждан, и военнослужащих, добавил Байрамов.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Началась война. В 1994-м было заключено перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в 1990-х годах.