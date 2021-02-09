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Армения и Азербайджан обменялись пленными

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Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными, в Баку был доставлен один человек, в Ереван — пятеро. Об этом сообщил командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов, передает РИА Новости.

По его словам, обмен состоялся в результате проведенной российскими миротворцами работы под его личным контролем. Мурадов добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.

В конце января Армения и Азербайджан поспорили из-за восьмого пункта трехстороннего соглашения от 10 ноября, согласно которому две страны должны были провести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. По данным РБК, на тот момент Баку получил всех своих военнопленных. Однако Ереван не получил более 140 человек.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку были переданы еще три района. В Карабах вошли российские миротворцы.

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