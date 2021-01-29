Армения и Азербайджан поспорили из-за пленных

Армения и Азербайджан поспорили из-за восьмого пункта трехстороннего соглашения от 10 ноября, согласно которому две страны должны были провести обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание со ссылкой на российский дипломатический источник и собеседника с армянской стороны, Баку получил всех своих военнопленных. Однако Ереван все еще не получил более 140 человек. При этом точное число пленных не называется.

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11 января на первой после окончания войны в Нагорном Карабахе встрече лидеров России, Армении и Азербайджана обсуждались два главных вопроса: разморозка экономических и транспортных связей в регионе и обмен пленными. О восстановлении связей удалось договориться, 30 января пройдет первая встреча рабочей группы. Однако во втором вопросе прогресса не произошло.

По информации издания, Азербайджан считает, что удерживаемые им лица не подлежат обмену, поскольку часть из них были захвачены уже после окончания боевых действий, а другие являются обвиняемыми по трем статьям: «Наемничество», «Терроризм» и «Военные преступления». В МИД страны также сообщили, что в соответствии с договоренностями передали Еревану 60 человек.

Стороны уже несколько раз провели обмен пленными. Так, 28 декабря на родину из Еревана вернулись двое азербайджанских солдат, Армения получила назад четырех своих военнослужащих. Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между Ереваном и Баку состоялся 14 декабря.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку были переданы еще три района. В Карабах вошли российские миротворцы.