Бывший президент Армении предсказал новую войну в Карабахе

Бывший президент Армении Роберт Кочарян предсказал новую войну за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном из-за несправедливых итогов последнего конфликта, пишет «Sputnik Армения».

По его словам, унизительные для Армении положения трехстороннего заявления от 10 ноября — следствие провала политики армянских властей, а не Минской группы ОБСЕ. Политик подчеркнул, что эта площадка нужна Еревану, однако в будущем могут появиться триггеры, способные разжечь войну в регионе с новой силой.

«Мировой опыт показывает, что слишком несправедливый мир не может длиться долго», — заявил Кочарян. В качестве примера он привел невыгодные для Германии итоги Первой мировой войны, закрепленные в Версальском договоре. Они, по мнению политика, стали одной из причин развязывания Второй мировой войны в 1939 году.

«Нужно найти политическое решение. И если в Азербайджане будут считать, что они решили карабахскую проблему, то это будет означать обратное, даже несмотря на сегодняшние лучшие позиции», — заключил бывший глава государства.

Ранее Кочарян предложил действующему политическому руководству Армении встать на колени перед народом и застрелиться. По его мнению, только так политики смогут избавиться от того унижения, что довелось пережить армянам после потери территорий в Нагорном Карабахе.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.