Бывший президент Армении призвал Пашиняна встать на колени и застрелиться

Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал действующее политическое руководство Армении, включая премьер-министра Никола Пашиняна, встать на колени перед народом и застрелиться, передает «Sputnik Армения».

Свои призывы политик обосновал унижением страны после поражения в Нагорном Карабахе. «10 ноября власть должна была встать на колени и попросить прощения у народа. И если бы у них было достоинство — застрелиться», — сказал Кочарян. Он пояснил, что место действующего руководства должны занять политики, способные вести переговоры и отстаивать национальные интересы.

Бывший глава государства подчеркнул, что оппозицию не устраивает подписанное от 10 ноября трехстороннее заявление по Карабаху с участием Армении, Азербайджана и России. «Подписанный документ изложен на полутора страницах. Подобные вопросы не решаются полутора страницами. Придется наработать много документов по отдельным деталям», — отметил политик.

Протесты с требованием к премьер-министру страны Николу Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и НКР при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.