Стало известно о подготовке Азербайджана к «большому возвращению» в Карабах

Власти Азербайджана в настоящее время активно готовятся к заселению освобожденных от армян территорий Нагорного Карабаха в рамках «большого возвращения». Об этом стало известно турецкому агентству Anadolu.

По данным агентства, работы по подготовке к переселению азербайджанских граждан в населенные пункты Карабаха ведутся под личным контролем президента республики Ильхама Алиева. Всего по итогам конфликта под управление Баку перешли пять городов, четыре поселка и 286 сел — теперь их планируется восстановить и заселить азербайджанцами. Как ожидается, в общей сложности на эти цели в 2021 году будет направлено порядка 1,29 миллиарда долларов, при этом в случае необходимости предусмотрено выделение дополнительных средств.

Как отмечает Anadolu, в данный момент Азербайджан занимается разминированием освобожденных территорий. Кроме того, началось строительство двух дорог к стратегически важному городу Шуши (Шуша), а также международного аэропорта в Физули, который планируется сдать к осени текущего года.

Первым селом, которое азербайджанские власти реконструируют в рамках «большого возвращения», станет Агалы — все работы там должны завершиться к концу 2021-го. После этого в селе смогут разместиться до 1 тысячи жителей. Из отошедших к нему карабахских городов Баку планирует первым восстановить Агдам — там через три года смогут проживать до 50 тысяч человек.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие, однако оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.