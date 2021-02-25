Алиев предостерег Армению от попыток возобновить войну в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерег Армению от попыток возобновить боевые действия в Нагорном Карабахе на фоне кризиса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, для тех, кто живет «реваншистскими мыслями», в Баку всегда приготовлен «кулак». Азербайджан не позволит угрожать жизни своих граждан, в том числе тех, кто вернется в Нагорный Карабах. «Война окончена. Не следует испытывать наше терпение», — сказал Алиев.

Ранее азербайджанский лидер уже высказался о событиях в Ереване. Алиев считает, что соседняя страна переживает самый глубокий политический кризис за свою историю. Он также упрекнул иностранные правительства и неправительственные организации, «прежде разглагольствовавшие о демократии» в Армении, которые сейчас «на все это закрывают глаза».

25 февраля в Ереване начались массовые протесты и столкновения сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна. Генштаб Вооруженных сил Армении опубликовал заявление, в котором потребовал немедленной отставки главы государства, под ним подписалось все военное руководство. Пашинян объявил это попыткой переворота.

Военных поддержали бывшие президенты Армении и полиция. На стороне премьера выступили спецслужбы. Между тем президент страны, ранее критиковавший Пашиняна, пока не встал ни на одну из сторон. Парламент Армении также отказался рассматривать вопрос импичмента премьера.

Политический кризис в Армении продолжается с того момента, как были подписаны соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе 9 ноября. Армяне считают предательством тот факт, что по документу часть территорий региона отошла Азербайджану. Оппозиция с тех пор регулярно требует отставки Пашиняна, указывая, что власти скрывали реальную ситуацию на фронте и не предотвратили войну. Пашинян же утверждает, что его совесть чиста.