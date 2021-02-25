Парламент Армении отказался обсуждать вопрос импичмента Пашиняну

Парламент Армении отказался созывать внеочередное заседание для обсуждения импичмента премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом рассказал координатор оппозиционного «Движения за спасение родины» Ишхан Сагателян во время выступления перед протестующими, передает «Интерфакс».

По его словам, депутаты от правящей фракции «Мой шаг» просто проигнорировали требования движения и тысяч армянских граждан, несмотря на разрастающийся политический кризис в стране. Он пообещал, что оппозиция обязательно будет обсуждать этот вопрос с президентом страны Арменом Саркисяном. «Явно они не на своем месте и не понимают, что происходит. Они обязаны явиться», — сказал Сагателян.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

Позже требования военных поддержала полиция, а спецслужбы остались на стороне действующей власти. Сам премьер-министр охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота. Он призвал своих сторонников немедленно выйти на улицу, чтобы не допустить насильственной смены власти.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.