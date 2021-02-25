Офицеры полиции поддержали требование отставки Пашиняна

Группа высокопоставленных офицеров полиции Армении поддержала требование об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, передает News.am.

«Мы выражаем поддержку командному составу армии и присоединяемся к заявлению, продиктованному обеспокоенностью судьбой Родины. Призываем сотрудников полиции не подчиняться незаконным указаниям Никола Пашиняна и не применять силу против народа», — сказано в заявлении.

Полицейские считают отставку властей единственным способом разрешить сложившуюся ситуацию. «Призываем действующие власти мирно, без потрясений уйти, воздержавшись от дестабилизации ситуации в стране», — добавили они.

Заявление подписали пять генералов и 25 полковников.

25 февраля военное руководство страны потребовало отставки Пашиняна. Он назвал это попыткой переворота. Служба национальной безопасности встала на сторону премьера. На улицах Еревана митингуют сторонники и противники Пашиняна.