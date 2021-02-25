Пашинян предложил протестующим застрелить его

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил своим противникам арестами в том случае, если они перейдут границы политических заявлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, время «бархатных революций» прошло. Пашинян заявил, что его предложение о внеочередных выборах в парламент остается в силе, и предложил оппозиции начать консультации.

Пашинян также выразил уверенность, что вопрос его ухода с поста должен решить народ. «Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади», — заявил он во время митинга на площади Республики в центре Еревана.

Ранее сообщалось, что Пашинян вышел к своим сторонникам. В ходе выступления он назвал ситуацию в стране управляемой и призвал всех договориться, чтобы избежать столкновений. При этом призыв военных к роспуску правительства Пашинян счел эмоциональной реакцией и приказал им заниматься охраной границ и территориальной целостности Армении.

До этого Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Вскоре появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав еще раз потребовал от Пашиняна уйти в отставку. Сам премьер-министр охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.