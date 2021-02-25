Военные еще раз потребовали от Пашиняна уйти в отставку

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил со вторым заявлением, в котором еще раз потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Распространенное ранее заявление руководящего состава не было направлено кем-либо и не было сделано под чьим-либо давлением, заявили военные.

«Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна — в этот критический момент служить спасению Родины. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики в центре Еревана. В ходе выступления он назвал ситуацию в стране управляемой и призвал всех договориться, чтобы избежать столкновений. При этом призыв военных к роспуску правительства Пашинян счел эмоциональной реакцией.

До этого Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Пашинян охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.