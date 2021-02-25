В небе над Ереваном заметили военную авиацию, сообщает РИА Новости.

Как сообщается в Telegram-канале проекта Wargonzo, над одной из центральных площадей города пролетел самолет ВКС России, протестующие встретили его появление аплодисментами. По данным «Sputnik Армения», авиация проводит тренировочные полеты истребителей Су-30М.

В столице Армении идут масштабные протесты после того, как все высшее военное руководство страны потребовало отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сам премьер объявил это попыткой переворота и заявил, что это всего лишь «эмоциональная реакция». Он вывел своих сторонников на улицы, где они столкнулись с представителями оппозиции.

Заявление Генштаба уже поддержал бывший президент Роберт Кочарян. На сторону Пашиняна встали спецслужбы.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе 9 ноября. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны после того, как часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики передали Азербайджану.