Появилась новая информация о пролетевшем над Ереваном истребителе

Военный самолет, который ранее был замечен в небе над Ереваном, где в четверг, 25 февраля, проходят протесты, оказался истребителем четвертого поколения МиГ-29. Новая информация о боевой машине появилась в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Как отмечает канал, на модель самолета, пролет которого удалось запечатлеть на видео, указывают его форма и хвостовое оперение. При этом известно, что на вооружении ВВС Армении подобных истребителей нет. Вероятнее всего, замеченный самолет входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, поскольку только они располагают МиГ-29 на территории Армении.

Ранее сообщалось, что над одной из центральных площадей Еревана заметили военную авиацию. Как отмечал «Sputnik Армения», над городом выполняли тренировочные полеты истребители Су-30СМ.

25 февраля в столице Армении проходят масштабные протесты после того, как все высшее военное руководство страны потребовало отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сам премьер назвал подобные требования попыткой переворота и заявил, что это всего лишь эмоциональная реакция. Он вывел своих сторонников на улицы, где они устроили потасовку с представителями оппозиции.

Заявление Генштаба поддержал бывший президент Роберт Кочарян. На сторону Пашиняна встали спецслужбы.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе 9 ноября. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, после того как часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики передали Азербайджану.