Бывший президент Армении поддержал потребовавших отставки Пашиняна военных

Бывший президент Армении Роберт Кочарян поддержал военное руководство страны, потребовавшее отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об том сообщает «Sputnik Армения».

Кочарян призвал граждан «встать рядом» с армией. «Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения», — сказал он.

Пашинян назвал действия военного руководства страны попыткой госпереворота. Он собрал своих сторонников в центре Еревана. Оппозиция также призвала граждан выйти на улицы. В центре города уже начались стычки.

Массовые акции с требованием отставки Пашиняна проходят в Армении с начала ноября прошлого года. Главу правительства считают виновным в проигранной войне в Нагорном Карабахе. По итогам вооруженного конфликта Азербайджан вернул себе часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Сам премьер утверждает, что чист перед народом.