Оппозиционеры подрались со сторонниками Пашиняна в Ереване

Сторонники и противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна подрались в центре Еревана. Полиции с трудом удалось разнять граждан, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Пашинян возглавляет колонну своих сторонников, которая шествует по центральным улицам столицы. Среди участников колонны журналисты заметили сына премьер-министра Ашота Пашиняна, министра высокотехнологичной промышленности Акопа Аршакяна и депутата парламента Айка Саркисяна.

Вместе с тем некоторые горожане выражают недовольство проходящим под окнами сторонникам действующей власти. Они освистывают митингующих.

Ранее сообщалось, что Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики в центре Еревана. В ходе выступления Пашинян назвал ситуацию в стране управляемой и призвал всех договориться, чтобы избежать столкновений. При этом призыв военных к роспуску правительства он счел эмоциональной реакцией.

До этого Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Пашинян охарактеризовал ситуацию как попытку переворота.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.