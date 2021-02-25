Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у здания правительства

Кандидат на пост премьер-министра Армении от оппозиции Вазген Манукян призвал своих сторонников собраться у здания правительства, передает «Интерфакс» в четверг, 25 февраля.

Манукян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян пытается спровоцировать народ на гражданскую войну и кровопролитие. Лидер оппозиции призвал всех граждан Армении проявить сдержанность и сплотиться вокруг вооруженных сил, которые являются единственным гарантом безопасности страны.

Он также попросил всех выйти на площадь Республики, где находится здание правительства, в 15:00 по местному времени (14:00 мск).

Ранее Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики после того, как заявил о попытке армии устроить военный переворот. Он назвал ситуацию в стране управляемой и призвал всех договориться, чтобы избежать столкновений.

25 февраля военное руководство Армении потребовало отставки Пашиняна. Премьер отправил в отставку начальника Генштаба и призвал граждан выйти на улицы.

Митинги с требованием отставки Пашиняна продолжаются в Армении с ноября 2020 года. Противники премьера обвиняют его в поражении от Азербайджана в военном конфликте в Нагорном Карабахе.