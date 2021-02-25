Пашинян вышел к своим сторонникам после заявления о военном перевороте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики в центре Еревана после того, как заявил о попытке армии устроить военный переворот. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе выступления Пашинян назвал ситуацию в стране управляемой и призвал всех договориться, чтобы избежать столкновений. При этом призыв военных к роспуску правительства он счел эмоциональной реакцией.

«В Армении — атмосфера братства, но это не означает, что политического диалога и обсуждений не будет. В Армении у нас нет врагов. Призываю к спокойствию. Конечно, обстановка напряжена, но нам нужен разговор, а не конфронтация», — цитирует Пашиняна «Интерфакс».

После этого премьер в сопровождении сына Ашота, министра высокотехнологичной промышленности республики Акопа Аршакяна и депутата Айка Саркисяна прошел по улице Амиряна, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Ожидалось, что Пашинян выступит на площади в 16:00 (15:00 мск). Он обещал, что, помимо прочего, озвучит причину увольнения начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, призвавшего распустить правительство.

Ранее 25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Сам Пашинян охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.