Пашинян выступит в центре Еревана с целью сохранить власть

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выходить на улицы с целью сохранить гражданскую и народную власть в стране. Он заявил, что сейчас это самая важная задача, поскольку ситуация в стране остается «очень сложной», передает Telegram-канал «Sputnik Армении».

Ожидается, что Пашинян выступит на площади Республики в центре Еревана в 16:00 (15:00 мск). «Полиция и другие правоохранительные органы обеспечат безопасность», — заявил он.

Пашинян пообещал, что озвучит во время митинга на площади Республики причину увольнения начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, который призвал распустить правительство.

В то же время в Министерстве обороны Армении не стали комментировать заявление Генерального штаба с требованием к Пашиняну уйти в отставку. «Пока что нет», — сказал начальник главного управления информации Геворг Алтунян, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Сам Пашинян охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.