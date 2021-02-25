Пашинян уволил главу Генштаба Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Об этом глава правительства заявил в ходе прямого эфире на своей странице в Facebook.

«Я сегодня принял решение уволить начальника Генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы Генштаба и его заместителей», — заявил Пашинян.

Ранее ВС Армении потребовали отставки премьер-министра и правительства страны. Специальное заявление подписали Гаспарян, командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Поводом послужило увольнение первого заместителя начальника Генерального штаба Тирана Хачатряна.

Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота. «Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшее время», — сказал он.

Тиран Хачатрян был уволен президентом Армении Арменом Саркисяном по предложению Никола Пашиняна накануне. Замглавы Генштаба 23 февраля рассмеялся над словами премьер-министра о неработоспособности российских ОТРК «Искандер».

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Пашинян заявил, что чист перед народом.