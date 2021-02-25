В Армении уволили рассмеявшегося над словами Пашиняна замглавы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил Тирана Хачатряна. Соответствующий указ доступен на сайте главы государства. Решение было принято по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна.

23 февраля Пашинян заявил о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». По его словам, российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. Так он ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Также Саргсян поинтересовался, почему этими комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.

Позднее Yerevan.Today обратился к Хачатряну с просьбой прокомментировать слова Пашиняна. По данным портала, Хачатрян рассмеялся и ответил, что подобного произойти не могло. «Нельзя такое говорить, (...) делать выводы с поверхностными оценками несерьезно», — сказал он.