Пашинян заявил о неработоспособности российских «Искандеров»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Он рассказал об этом во вторник, 23 февраля, в интервью изданию 1in.am.

Так Пашинян ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Также Саргсян поинтересовался, почему этими комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.

В свою очередь премьер-министр сказал, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. «Пусть (Саргсян — прим. «Ленты.ру») задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на 10 процентов, например?» — сказал Пашинян.

В январе «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что для наведения оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» будут использоваться разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности, «Форпост».

В декабре 2020-го в США российский «Искандер» сочли «изжившим себя». Американский журнал The National Interest писал, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» мог изжить себя. В издании предположили, что комплекс еще может найти зарубежных покупателей, среди кандидатов в которые называли Сирию, Иран и ОАЭ.