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В США российский «Искандер» сочли «изжившим себя»

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» мог изжить себя, посчитали в американском журнале The National Interest.

Издание обратило внимание на заявление начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, сделанное в ноябре, согласно которому «Искандер-М» останется основным комплексом в данном роде войск как минимум до 2030 года, однако уже имеется научный потенциал для создания замены данного оружия.

Журнал напоминает, что подобный ОТРК создавался в последние годы холодной войны, но поступил на вооружение только в 2006 году. В издании уверены, что «Искандер-М» еще может найти зарубежных покупателей, среди кандидатов в которые называются Сирию, Иран и ОАЭ. The National Interest отмечает, что в настоящее время Алжир и Армения обладают «Искандер-Э».

В ноябре издание The Drive, ссылаясь на размещенные в сети видеоматериалы, сообщило, что за несколько часов до заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном первая сторона впервые применила против второй ракету комплекса «Искандер-Э».

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