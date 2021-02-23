Участники митинга за отставку Пашиняна заблокировали здание полиции в Армении

Несколько тысяч сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» вышли на митинг в центре Еревана с требованием к премьер-министру Армении Николу Пашиняну уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции заблокировали здание полиции, призывая офицеров встать на сторону народа и требуя встречи с главой ведомства.

По данным агентства, митингующие скандируют антиправительственные лозунги и поют патриотические песни. Несмотря на то что в центр города стянули усиленные наряды полиции, сотрудники не препятствуют проведению шествия.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Столкновения продолжались до 10 ноября — пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Баку расценил результат конфликта как победу. В Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвинили в предательстве. Они непрерывно продолжаются на протяжении нескольких месяцев. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.