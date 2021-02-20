Несколько тысяч армян вышли на митинг за отставку Пашиняна

Несколько тысяч сторонников оппозиции вышли на митинг в центре Еревана с требованием к премьер-министру Армении Николу Пашиняну уйти в отставку. Видеозапись с места событий публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Акция протеста организована объединением «Движение за спасение родины», в него входят 17 оппозиционных партий. Недовольные пришли с национальными флагами Армении и политической символикой своих движений, несмотря на непогоду. Они требуют от премьера покинуть свой пост из-за поражения в Нагорном Карабахе.

На митинге были замечены бывший глава Совета национальной безопасности страны Артур Ванецян и претендент на кресло Пашиняна от нескольких оппозиционных сил Вазген Манукян. В районе акции дежурят усиленные наряды полиции и спецтехники, правительственные здания в центре города были взяты под усиленную охрану.

О задержаниях и столкновениях на акции пока не сообщалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Столкновения продолжались до 10 ноября — пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Баку расценил результат конфликта как победу. В Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвинили в предательстве. Они непрерывно продолжаются на протяжении нескольких месяцев. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.