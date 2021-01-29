В Армении задержали пытавшихся штурмовать здание правительства

Следственный комитет (СК) Армении задержал пять человек, которых заподозрили в попытке штурма здания правительства страны, сообщает РИА Новости.

Накануне, 28 января, перед зданием кабмина страны собрались несколько сотен человек. Они попытались прорвать полицейское оцепление и ворваться внутрь, произошли стычки с силовиками. Всего в отделения были доставлены 26 человек. «Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору"», — сообщили в СК.

Отмечается, что среди задержанных могут находиться организатор протестных акций в Армении Аршак Закарян, бывший депутат Арагац Ахоян и знаменитый советский боксер, чемпион мира Исраел Акопкохян.

Во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года Азербайджан вернул под свой контроль часть потерянных в начале 1990-х территорий. Армянская оппозиция обвинила премьер-министра страны Никола Пашиняна в предательстве и потребовала его отставки. Массовые акции протеста продолжаются в стране до сих пор.