В Армении вышли на акцию протеста родители солдат

В Армении родители солдат срочной службы вышли на акцию протеста к зданию правительства. Они требуют встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, передает «Sputnik Армения».

«Мы требуем гарантий безопасности для наших детей. Азербайджанская сторона неоднократно нарушала режим прекращения огня. Наши дети продолжают получать ранения и погибать», — пояснила одна из участниц акции.

По ее словам, собравшиеся также требуют демобилизации солдат, участвовавших в боевых действиях.

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В правительстве выразили готовность принять группу родителей. Несколько митингующих вошли в здание кабмина.

Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили, что 13 января в результате выстрела с азербайджанской стороны был ранен военнослужащий Вардан Киракосян 2000 года рождения. Баку отверг обвинения в нарушении перемирия.

Война в Нагорном Карабахе вспыхнула 27 сентября. 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о полном прекращении огня. По итогам конфликта Баку вернул ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Это вызвало массовые протесты в Армении с требованием отставки Пашиняна.