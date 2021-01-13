НКР обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинили вооруженные силы Азербайджана в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что 13 января на позиции одной из частей Армии обороны Карабаха был ранен военнослужащий Вардан Киракосян 2000 года рождения.

Материалы по теме «Они считают, что Москва предала их» Как война за Карабах изменила отношения Армении и России Сотворение мира Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье

«В новом году это первый серьезный инцидент на арцахско-азербайджанской границе. Солдат находился на позиции и осуществлял свою службу. И если у нас есть раненый солдат, мы можем утверждать, что этот выстрел был преднамеренным», — подчеркнул Погосян.

Баку отрицает обвинения в нарушении перемирия, передает «Sputnik Азербайджан». «Никакого нарушения прекращения огня со стороны Азербайджанской армии не было», — заявил начальник пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы.

Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе 9 ноября.