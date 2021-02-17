Бывший президент Армении раскрыл причину неудачи в Нагорном Карабахе

Бывший президент Армении Серж Саргсян раскрыл причину неудачи во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Armnews, передает РИА Новости.

По словам Саргсяна, провалу Армении поспособствовали неподготовленные военные операции. Он отметил, что премьер-министр страны Никол Пашинян, который провозгласил себя верховным главнокомандующим, лично одобрил план, который привел к подобному исходу. Политик пояснил, что говорит о военной операции в районе высоты Лелетепе.

Экс-президент заявил, что критические ошибки допускались руководством с первых же дней конфликта. Он добавил, что в Ереване постоянно хотели совершить перелом в военных действиях, однако пытались сделать это неподготовленными контратаками. Попытки же окружить азербайджанские войска, по мнению Саргсяна, лишь привели к потере лучших резервных сил.

Ранее бывший президент заявил об упущенной возможности признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) во время последнего военного конфликта. Он отметил, что «во время войны у Еревана было моральное право заявить об этом и уже официально помогать Арцаху во всем».

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие. Однако оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. Столкновения продолжались до 10 ноября — пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Баку расценил результат конфликта как победу. В Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвинили в предательстве. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.