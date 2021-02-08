Названо число оставшихся без крова жителей Карабаха

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что после окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе свои дома были вынуждены оставить более 40 тысяч человек, пишет «Sputnik Армения».

По его словам, внушительный показатель обусловлен жесткими методами ведения войны, которую якобы развязал Азербайджан против мирного населения в регионе. В частности, Татоян полагает, что многие жители Карабаха потеряли кров после этнических чисток на занятых Баку территориях и постоянных обстрелов запрещенными международным правом боеприпасами.

Омбудсмен также назвал количество армян, вынужденно ставших переселенцами, — по его словам, таких граждан более 100 тысяч. Он отметил, что часть населенных пунктов региона до сих пор не могут вернуться к обычной жизни из-за сложностей в переговорах по демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Жители этих мест были лишены права на свободную экономическую деятельность из-за постоянных угроз применением силы со стороны Баку, подчеркнул Татоян.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.