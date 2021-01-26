Азербайджан оценил работу российских миротворцев в Карабахе

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на форуме аналитического центра Atlantic Council при НАТО, заявил, что российские миротворцы профессионально выполняют свою работу в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

По его словам, между представителями Азербайджана и командованием российскими военными в регионе существует открытый диалог. «С этой точки зрения мы удовлетворены», — сказал Гаджиев. Он добавил, что миротворцы своими действиями не пытаются оказать никакого давления на Баку или Ереван.

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Ранее бывший министр обороны Армении Давид Тоноян оценил влияние России на Нагорно-Карабахский конфликт. Он заявил, что Москва оказывала Еревану максимально возможную помощь и добавил, что на протяжении всей войны поддерживал связь с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в советское время. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие. Однако оно периодически нарушалось.

Очередные бои на линии разграничения между Азербайджаном и НКР вспыхнули 27 сентября 2020 года. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.