Армения высоко оценила роль США в урегулировании карабахского конфликта

Власти Армении высоко оценивают роль США в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в поздравительном послании секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна советнику американского президента по нацбезопасности Джейку Салливану по случаю его назначения, передает РИА Новости.

В поздравлении сказано, что Ереван придает большую важность отношениям с Вашингтоном.

«Мы также высоко оцениваем роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в мирном урегулировании карабахского конфликта и окончательном определении статуса Нагорного Карабаха. Уверен, что усилия США сыграют эффективную роль в установлении всеобщей стабильности и безопасности в регионе», — говорится в тексте.

Григорян рассчитывает на встречу с Салливаном в ближайшее время и надеется сделать армяно-американское партнерство «более всеобъемлющим и всеохватывающим».

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В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в советское время. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие. Однако оно периодически нарушалось.

Очередные бои на линии разграничения между Азербайджаном и НКР вспыхнули 27 сентября 2020 года. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.