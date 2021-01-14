Лидер армянской оппозиции объяснил поражение в Карабахе

Единый кандидат на пост премьер-министра Армении от оппозиции Вазген Манукян в интервью РБК объяснил причины поражения во время последней войны в Нагорном Карабахе.

По его словам, нынешний глава правительства Никол Пашинян плохо понимал, что происходит на фронте, хотя имел возможности предотвратить конфликт или же сохранить основные позиции.

«На волне "цветных революций" приходят к власти большей частью некомпетентные люди, которые не готовы возглавлять правительство. Пашинян разделил общество на бывших и нынешних, расколол общество», — заявил лидер оппозиции.

Манукян добавил, что то же самое происходит на Украине.

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«Во время первой карабахской войны 1992–1994 годов, когда мы победили Азербайджан, нам очень помогло, что его возглавлял Абульфаз Эльчибей. Тогда еще не было термина "цветная революция", но это был человек, придерживавшийся именно таких взглядов. Теперь Азербайджан воспользовался тем, что у нас есть наш Эльчибей», — отметил оппозиционер.

Бои между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией, и Азербайджаном вспыхнули 27 сентября. Азербайджанской армии удалось занять ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку были переданы еще три района. В Карабах вошли российские миротворцы.