Бывший министр обороны Армении рассказал о роли России в карабахском конфликте

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью изданию Mediamax заявил, что Москва в рамках союзнических обязательств оказала Еревану максимально возможную помощь во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Он рассказал, что на протяжении всей войны осенью 2020 года находился в постоянном контакте с министром обороны России Сергеем Шойгу. «Были дни, когда мы разговаривали по телефону несколько раз в день», — отметил Тоноян.

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Бывший министр добавил, что, благодаря посреднической роли Москвы, руководству Армении также удалось решить ряд важных вопросов вне оборонной сферы. Он отказался их перечислить, но указал, что Россия была заинтересована помочь своему союзнику настолько, насколько это было возможным.

Ранее парламент Армении отказался рассматривать вопрос оппозиционных партий о правомерности заключения премьер-министром страны Николом Пашиняном трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года. По мнению противников главы кабмина, он не имел права подписывать документы, касающиеся территориальной целостности непризнанной Нагорно-Карабахской республики, без согласования с жителями Армении.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября 2020-го. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Стороны дважды договаривались о прекращении огня, однако боевые действия продолжались. 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку были переданы три района в зоне конфликта. В Карабах вошли российские миротворцы.