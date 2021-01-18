Армянский парламент отказался обсуждать правомерность заявления по Карабаху

Парламент Армении отказался обсуждать вопрос о правомерности заключения премьер-министром страны Николом Пашиняном трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября, пишет издание «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Инициативу вынесла на голосование оппозиционная партия «Просвещенная Армения», однако члены правящей фракции «Мой шаг» посчитали, что эта тема находится вне компетенции парламента. За включение вопроса в повестку проголосовали 40 депутатов, 73 — выступили против.

По мнению противников действующей власти, Пашинян не имел права подписывать любые документы, касающиеся территориальной целостности непризнанной Нагорно-Карабахской республики, без согласования с гражданами.

Ранее один из лидеров армянской оппозиции Вазген Манукян объяснил поражение армянской армии в регионе некомпетентностью политиков, которые взяли на себя руководство после смены власти в республике в 2018 году. Он заявил, что действующий премьер плохо понимал ситуацию на фронте, и сравнил произошедшее с событиями на Украине.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября 2020-го. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Стороны дважды договаривались о прекращении огня, однако боевые действия продолжались. 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку были переданы три района в зоне конфликта. В Карабах вошли российские миротворцы.