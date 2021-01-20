Опубликовано новое видео тренировки российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели занятия по огневой подготовке на полигоне под Степанакертом. Кадры с тренировки публикует Telegram-канал «Sputnik Армения».

На представленной записи видно, как военные отрабатывают поражение разных типов мишеней из гранатометов, станковых и ручных пулеметов, противотанкового оружия, снайперских винтовок и автоматов. Отработка ведения огня проходит в динамических условиях: солдаты тренируются стрелять в движении, из окопов и укрепленных точек.

По информации Министерства обороны, миротворцы проводят такие занятия регулярно, параллельно с мониторингом соблюдения режима прекращения огня в регионе. Он проходит в ежедневном и круглосуточном режиме. Военные также продолжают обеспечивать возвращение в Нагорный Карабах беженцев и раздачу жителям гуманитарной помощи.

Ранее Минобороны представило кадры с тренировки военнослужащих по обороне укрепленного пункта в случае внезапного нападения в районе города Мартакерт. Позиции миротворцев были оснащены бронированными ячейками для ведения огня, окопами, колючей проволокой и бронетехникой.

Российские военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области для предотвращения конфликтов, связанных с процессом ее демаркации. Военнослужащие будут следить за соблюдением перемирия в регионе на протяжении как минимум пяти лет.

9 ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.